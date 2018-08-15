У Харківській області затримали чоловіка, який "мінував" райвідділ поліції

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який "мінував" районний відділ поліції. Про це йдеться у повідомленні управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як зазначається, зловмисника затримали правохоронці Зміївського відділу поліції. Про "замінування" Зміївського відділу поліції вчора, 14 серпня, повідомляв 48-річний мешканець села Лиман, на момент скоєння злочину чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

"У зловмисника вилучений мобільний телефон, з якого було здійснено повідомлення про неправдиве замінування. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Фото: перевірка інформації про мінування (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох "телефонних терористів" на території Одеської та Дніпропетровської областей.

Зазначимо, також повідомлялося, що 13 серпня у Києві "мінували" суд, в якому розглядалася справа екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.