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У Харківській області затримали лісників, які вирубали лісу на 6 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 18:18
У Харківській області затримали лісників, які вирубали лісу на 6 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їм загрожує до 12 років ув'язнення

У Харківській області правоохоронці затримали працівників державного підприємства "Красноградське лісове господарство", які вирубали лісу на 6 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Як зазначається, зловмисники за попередньою змовою вчинили вирубку багаторічних насаджень (665 дерев, переважно дубів) на території лісового господарства, де працювали. У результаті державі було завдано збитків на суму 6,2 мільйона гривень.

Заступнику директора лісгоспу, головному лісничому і трьом майстрам лісу повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна та забороною займати аналогічні посади.

Нагадаємо, раніше в Кабміні запустили електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини. У реєстрі буде присутній онлайн-карта рубок, її планують ввести до кінця року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в квітні парламент посилив покарання за незаконну вирубку лісу. Законом був знижений високий грошовий еквівалент збитку, який є умовою настання кримінальної відповідальності.

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