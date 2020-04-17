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В Харьковской области на карантин полностью закроют населенный пункт

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 14:59
В Харьковской области на карантин полностью закроют населенный пункт
Иллюстративное фото (flickr)

В Высокополье вводится режим сплошной обсервации

В Харьковской области из-за вспышки коронавируса закроют на карантин село Высокополье Валковского района. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, на въезде и выезде из села уже установлены контрольно-пропускные пункты. Въезд и выезд разрешен по пропускам только лицам, работающим на объектах критической инфраструктуры.

По словам главного государственного санитарного врача Харьковской области Любовь Махота, в Высокополье вводится режим сплошной обсервации, который продлится 14 дней.

Она отметила, что в Высокополье подтверждено шесть случаев COVID-19. Среди заболевших - священник храма, его жена, а также медработник.

Махота добавила, что уже взяты биоматериалы еще у 40 контактных лиц, им будет проведен анализ на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Высокополье от коронавируса скончалась 71-летняя женщина. Она продавала свечи в местной церкви.

Отметим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 501 новое заболевание коронавирусом, что является новым антирекордом. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 246 пациентов выздоровели.

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