У Харківській області виявили спалах коронавірусу у психлікарні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

11 із 22 нових випадків зараження у регіоні відбулися у Обласній психіатричній лікарні №1

У Харківській обласній психіатричній лікарні №1 зафіксували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Керівник регіону зазначив, що виявлені випадки у психлікарні становлять половину кількості нових заражень у області.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19. Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1", - повідомив Кучер.

Голова ОДА уточнив, що інфіковані у психлікарні - мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського та Зачепилівського районів.

Статистика недільного ранку. Сьогодні за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків маємо власний... Опубліковано Олексієм Кучером Неділя, 26 квітня 2020 р.

Загалом у Харківській області зареєстровано 147 випадків зараження. Госпіталізовано 75 осіб, 55 жителів регіону лікуються вдома на самоізоляції. Від інфекції померло двоє хворих, ще 15 громадян одужали.

Нагадаємо, у Харківській області через спалах коронавірусу закрили на карантин село Високопілля Валківського району. Також повідомлялося, що коронавірус підтвердили у 23 медичних працівників області.