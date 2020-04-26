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У Харківській області виявили спалах коронавірусу у психлікарні

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 14:03
У Харківській області виявили спалах коронавірусу у психлікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

11 із 22 нових випадків зараження у регіоні відбулися у Обласній психіатричній лікарні №1

У Харківській обласній психіатричній лікарні №1 зафіксували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Керівник регіону зазначив, що виявлені випадки у психлікарні становлять половину кількості нових заражень у області.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19. Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1", - повідомив Кучер.

Голова ОДА уточнив, що інфіковані у психлікарні - мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського та Зачепилівського районів.

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Опубліковано Олексієм Кучером Неділя, 26 квітня 2020 р.

Загалом у Харківській області зареєстровано 147 випадків зараження. Госпіталізовано 75 осіб, 55 жителів регіону лікуються вдома на самоізоляції. Від інфекції померло двоє хворих, ще 15 громадян одужали.

Нагадаємо, у Харківській області через спалах коронавірусу закрили на карантин село Високопілля Валківського району. Також повідомлялося, що коронавірус підтвердили у 23 медичних працівників області.

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