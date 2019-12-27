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СБУ разоблачила схему миллионных хищений в аграрной сфере

Новости » Общество     27.12.2019 - 12:57
СБУ разоблачила схему миллионных хищений в аграрной сфере
Фото: СБУ разоблачила схему хищения руководством НААН (ssu.gov.ua)

Чиновники госпредприятия присвоили 2,3 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) в Полтавской области блокировала схему миллионных хищений руководством Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) при сделках по использованию ценных земель госучреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновники НААН в сговоре с фирмой-арендатором искусственно занизили показатели урожайности на землях Академии, а собранное зерно вывезли в частные элеваторы.

"Во время обысков у коммерсантов обнаружили документацию с настоящими показателями собранных зерновых и черновую бухгалтерию. Также изъято 2,3 миллиона гривен, присвоенных участниками сделки. Сейчас на неучтенные средства наложен арест", - сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по факту присвоения путем злоупотребления служебным положением. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве СБУ задержала двух чиновников НААН на получении взятки. Руководители требовали откаты в размере более 50 тысяч долларов за разрешение на поставку продукции на госпредприятия.

Также сообщалось, что СБУ объявила подозрение мэру Коростышева Ивану Кохану, которого подозревают в хищении свыше 800 тысяч гривен. Ему объявили подозрение в служебной халатности.

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