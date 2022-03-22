В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету

По его словам, за минувшие сутки враг нанес 84 удара различных видов.

Однако, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара около 5 утра. Мобильным подразделениям Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги удалось сбить крылатую ракету захватчиков.

"Среди очередных побед наших ВСУ - трофеи во время боев с россиянами на окраинах изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто бежали с поля боя, покинув технику", - заявил Синегубов.

Кроме того, Синегубов сейчас продолжает активное сотрудничество с офисом Президента и Ириной Верещук над новыми гуманитарными маршрутами.