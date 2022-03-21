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В Харькове возобновляют водоснабжение города

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Харьков, Понедельник 21 марта 2022 16:30
В Харькове возобновляют водоснабжение города Фото: Аварийные работы "Харьковводоканала" (facebook.com/vodokanal.kharkov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Водопроводные сети в Харькове наполняются водой после возобновления работы насосных станций коммунального предприятия "Харьковводоканал".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Харьков".

Коммунальщики сумели восстановить водоснабжение города в непростых условиях. Вместе с тем, из-за низкого давления в отдельных районах Харькова жителей города просят делиться водой с соседями.

"Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" сообщает, что после устранения повреждения на ЛЭП насосные станции предприятия снова работают в плановом режиме, сети водоснабжения наполняются водой. Водоснабжение части домов осуществляется с пониженным давлением", – заявили в предприятии.

К слову, бывший узник нацистских концлагерей погиб в результате российского удара по Харькову.

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