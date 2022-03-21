В Харькове возобновляют водоснабжение города
Водопроводные сети в Харькове наполняются водой после возобновления работы насосных станций коммунального предприятия "Харьковводоканал".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне Харьков".
Коммунальщики сумели восстановить водоснабжение города в непростых условиях. Вместе с тем, из-за низкого давления в отдельных районах Харькова жителей города просят делиться водой с соседями.
"Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" сообщает, что после устранения повреждения на ЛЭП насосные станции предприятия снова работают в плановом режиме, сети водоснабжения наполняются водой. Водоснабжение части домов осуществляется с пониженным давлением", – заявили в предприятии.
К слову, бывший узник нацистских концлагерей погиб в результате российского удара по Харькову.
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