В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 жилые дома, - мэр
В городе Харьков по состоянию на 21 марта в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено 972 здания. Из них большая часть - это многоэтажные жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
"На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города. У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много", - отметил Терехов.
Напомним, вечером 20 марта оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Подольском районе Киева. В результате атаки погибли 8 человек.
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