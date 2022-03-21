В Харькове разрушены 972 здания, из них 778 жилые дома, - мэр

В городе Харьков по состоянию на 21 марта в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено 972 здания. Из них большая часть - это многоэтажные жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города. У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много", - отметил Терехов.