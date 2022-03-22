У Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету

За його словами, за минулу добу ворог наніс 84 удари різних видів.

Однак, сьогодні, 22 березня, зафіксували нанесення ворогом ракетного удару близько 5 ранку. Мобільним підрозділам Збройних Сил в районі Нової Водолаги вдалося збити крилату ракету загарбників.

"Серед чергових перемог наших ЗСУ - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, які просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - заявив Синєгубов.

Окрім того, Синєгубов зараз продовжує активну співпрацю з Офісом Президента та Іриною Верещук над новими гуманітарними маршрутами.