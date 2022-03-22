В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету
Российские военные пытаются продвигаться в сторону Харькова. На этот раз в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, за минувшие сутки враг нанес 84 удара различных видов.
Однако, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара около 5 утра. Мобильным подразделениям Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги удалось сбить крылатую ракету захватчиков.
"Среди очередных побед наших ВСУ - трофеи во время боев с россиянами на окраинах изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто бежали с поля боя, покинув технику", - заявил Синегубов.
Кроме того, Синегубов сейчас продолжает активное сотрудничество с офисом Президента и Ириной Верещук над новыми гуманитарными маршрутами.
Ранее мы сообщали, что в Харькове восстанавливают водоснабжение города.
Также мы писали, что в Харькове разрушено 972 здания, из них 778 жилые дома.
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