У Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету
Російські військові намагаються просуватись у сторону Харкова. Цього разу у Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, за минулу добу ворог наніс 84 удари різних видів.
Однак, сьогодні, 22 березня, зафіксували нанесення ворогом ракетного удару близько 5 ранку. Мобільним підрозділам Збройних Сил в районі Нової Водолаги вдалося збити крилату ракету загарбників.
"Серед чергових перемог наших ЗСУ - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, які просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - заявив Синєгубов.
Окрім того, Синєгубов зараз продовжує активну співпрацю з Офісом Президента та Іриною Верещук над новими гуманітарними маршрутами.
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