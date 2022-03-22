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У Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету

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Харківська область , Вівторок 22 березня 2022 14:39
У Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету ЗСУ знищили окупантів у Харківській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові намагаються просуватись у сторону Харкова. Цього разу у Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, за минулу добу ворог наніс 84 удари різних видів.

Однак, сьогодні, 22 березня, зафіксували нанесення ворогом ракетного удару близько 5 ранку. Мобільним підрозділам Збройних Сил в районі Нової Водолаги вдалося збити крилату ракету загарбників.

"Серед чергових перемог наших ЗСУ - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, які просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - заявив Синєгубов.

Окрім того, Синєгубов зараз продовжує активну співпрацю з Офісом Президента та Іриною Верещук над новими гуманітарними маршрутами.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові відновлюють водопостачання міста.

Також ми писали, що у Харкові зруйновано 972 будівлі, з них 778 житлові будинки.

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