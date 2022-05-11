В Харьковской области ВСУ уничтожили 30 российских военных и двух взяли в плен

В Харьковской области во время контрнаступления Вооруженные силы Украины уничтожили 30 российских оккупантов. При этом двое русских военных были взяты в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Пленные заявили, что являются жителями Красного Луча, и при этом убедительно указывали, что они из Луганской области Украины.
В ведомстве добавили, что на днях Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов, откуда враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал жилые массивы Харькова. В этих боях сводный отряд пограничников нанес врагу урон не только в живой силе, но и в бронетехнике.
Ранее Силы обороны Украины освободили четыре населенных пункта вблизи Харькова. Именно отодвижение украинскими войсками армии РФ от города уменьшило количество обстрелов.
Кроме того, Россия перебросила мобилизованных из "ЛДНР" под Харьков.
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