У Харківській області ЗСУ знищили 30 російських військових і двох взяли в полон

У Харківській області під час контрнаступу Збройні сили України знищили 30 російських окупантів. При цьому двоє російських військових були взяті в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Facebook .

Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.

У відомстві додали, що днями Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів і ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. У цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові шкоди не тільки в живій силі, але і в бронетехніці.