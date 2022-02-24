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В Кривом Роге эвакуируют часть жителей после ракетного удара по военным складам

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Кривой Рог, Четверг 24 февраля 2022 11:21
В Кривом Роге эвакуируют часть жителей после ракетного удара по военным складам Фото: в Кривом Роге обстреляли военные склады (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска обстреляли военные склады в Кривом Роге Днепропетровской области. Жителей микрорайона "Макулан" эвакуируют из-за угроз взрыва боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Криворожского городского совета.

Отмечается, что после ракетного удара по складам танковой бригады началось тление боеприпасов, возможны взрывы.

Город направляет на место происшествия дополнительный транспорт для перевозки людей. Со всех маршрутов снято 24 автобуса, 10 дизель-генераторных троллейбусов, маршрутки.

"Точки сбора для эвакуации для жителей района, не имеющих своего транспорта - АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на "Макулане", жилой массив Карачуны - БК "Карачуны", в районе Гданцевки - БК "Гданцевский", – говорится в сообщении.

Эвакуированных разместят в школах, детсадах и территориальных центрах.

Отметим, что по состоянию на 11:00 украинские военные сбили шесть вражеских самолетов.

Ранее РБК-Украины сообщало, что городские власти Умани эвакуировали часть города из-за обстрелов.

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