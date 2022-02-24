У Харківській області внаслідок обстрілів загинула дитина
В ході нападу Росії на Україну було відкрито вогонь у бік міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Близько о 08:23 надійшло повідомлення про пожежу в місцевій 5-поверховій житловій будівлі на території мікрорайону Авіатор.
"До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому", - зазначає пресслужба.
Фото: у Харківській області внаслідок обстрілів загинула дитина (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.метрів.
В результаті вибуху загинула неповнолітня дитина. Також є поранені, проте їх кількість не уточнюється. Співробітники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку.
Ліквідація вогню в будівлі триває.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через погрози вибуху боєприпасів внаслідок обстрілу.