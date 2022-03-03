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В Харьковской области вражеская авиация смерчем уничтожила поселок, есть погибшие

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Украина , Четверг 03 марта 2022 14:11
В Харьковской области вражеская авиация смерчем уничтожила поселок, есть погибшие Фото: в Харьковской области вражеская авиация смерчем уничтожила поселок.
Автор: Каролина Гайдук

Военные силы РФ уничтожили поселок Яковлевка (Харьковская область). Убиты по меньшей мере 3 человека, 2 из них - гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.

Фото: Офис генерального прокурора

Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время идет осмотр места происшествия. Число пострадавших и погибших будет уточняться.

Напомним, что сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле российскими оккупантами Харькова 1 марта.

Отметим, что украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России. Взрыв услышали в районе железнодорожного вокзала.

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