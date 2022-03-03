У Харківській області ворожа авіація смерчем знищила селище, є загиблі
Військові сили РФ знищили селище Яковлівка (Харківська область). Вбито щонайменше 3 людини, 2 з них - цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.
За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, 8 людей отримали поранення і були доставлені в лікарню. Розбито 45 будинків, 21 з них зруйновано повністю.
Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України). В даний час йде огляд місця події. Число постраждалих і загиблих буде уточнюватися.
Нагадаємо, що співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула при обстрілі російськими окупантами Харкова 1 березня.
Відзначимо, що українські системи ППО збили крилату ракету Росії. Вибух почули в районі залізничного вокзалу.