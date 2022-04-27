В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Синєгубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

"У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать "200-тем маршрутом". Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.