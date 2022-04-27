В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов

Бойцы Вооруженных Сил Украины в Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.
Синєгубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.
"У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать "200-тем маршрутом". Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова. В результате есть погибшие и раненые.
Также мы писали, что в Харькове полицейский вынес двух пенсионеров из горящего дома.
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