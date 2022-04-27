У Харківській області військові ЗСУ взяли у полон п’ятьох окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що затримані окупанти дезорієнтовані та деморалізовані. Також наразі вони дають свідчення про злочини свого командування.

Синєгубов розповів, що окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

"У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати "200-тим маршрутом". Бо перемога лише за нами! Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.