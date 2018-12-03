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ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 13:56
ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди
Фото: украинские военные (facebook.com/theministryofdefence.ua)

В частности, предполагается проведение 10-дневных учений на полигонах в Херсонской и Запорожской областях

В учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня, 3 декабря 2018 года, начались сборы оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, в частности, предусматривается проведение 10-дневных бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской, Запорожской областях.

"Сборы, которые начались сегодня с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток. Вместе с тем, в рамках военной стажировки, предусмотрено привлечение курсантов вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, все запланированные мероприятия планируется завершить до католического Рождества, 25 декабря.

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко надеется, что военное положение не нужно будет продлевать.

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