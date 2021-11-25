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В Харьковской области водолазы выловили реактивный снаряд со дна озера

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Харьковская область, Четверг 25 ноября 2021 14:27
В Харьковской области водолазы выловили реактивный снаряд со дна озера Фото: Водолазы-саперы (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В селе Задонецкое Чугуевского района Харьковской области водолазы-саперы изъяли со дна Белого озера реактивный снаряд. О необычной находке сообщили местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как стало известно, во время рыбалки на Белом озере, местными жителями на дне был обнаружен подозрительный предмет. Заподозрив, что он может быть взрывоопасным, граждане решили вызвать специалистов.

"По вызову было направлено отделение подводного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Во время обследования дна водоема саперы-водолазы изъяли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм", - говорится в сообщении ведомства.

После изъятия взрывоопасный предмет отправили на специальную площадку, где и уничтожили.

Напомним, в понедельник, 22 ноября, в Черном море перевернулась лодка с людьми. Вследствие трагедии два человера погибли, а еще один пропал без вести. Тело третьего рыбака с лодки, которая перевернулась в Николаевской области обнаружили в среду, 24 ноября. Водолазы также вытянули затонувшую лодку.

В ГСЧС уточнили, что для поисковой операции были привлечены 9 спасателей, а также использовались резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри".

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ГСЧС
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