Саакашвили выздоравливает, но есть проблемы с нервной системой, - врач

Грузинские медики заявили, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили значительно улучшилось. Однако не все признаки болезни прошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IPN .

По словам члена медицинской комиссии, контролирующей состояние здоровья Михеила Саакашвили Сандро Цискаридзе, общая динамика по выздоровлению положительная, однако некоторые неврологические расстройства еще нужно лечить.

"Я не могу рассказать вам подробностей, потому что это медицинская тайна, которую неэтично обсуждать в широкой аудитории. Общая тенденция положительная, хотя некоторые неврологические расстройства остаются, на устранение которых, конечно, нужно время", – сказал Цискаридзе.

Врач также не уверен, сможет ли присутствовать Саакашвили на судебном заседании, которое должно состояться через несколько дней.