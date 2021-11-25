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У Харківській області водолази виловили реактивний снаряд із дна озера

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Харківська область, Четвер 25 листопада 2021 14:27
У Харківській області водолази виловили реактивний снаряд із дна озера Фото: Водолази-сапери (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У селі Задонецьке Чугуївського району Харківської області водолази-сапери вилучили з дна Білого озера реактивний снаряд. Про незвичайну знахідку повідомили місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як стало відомо, під час риболовлі на Білому озері, місцевими жителями на дні був виявлений підозрілий предмет. Запідозривши, що він може бути вибухонебезпечним, громадяни вирішили викликати фахівців.

"За викликом було направлено відділення підводного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Під час обстеження дна водойми сапери-водолази вилучили реактивний снаряд WK Flat калібром 320 мм", - йдеться в повідомленні відомства.

Після вилучення вибухонебезпечний предмет відправили на спеціальний майданчик, де його й знищили.

Нагадаємо, в понеділок, 22 листопада, в Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще один зник безвісти. Тіло третього рибалки з човна, який перекинувся в Миколаївській області виявили в середу, 24 листопада. Водолази також витягли затонулий човен.

У ДСНС уточнили, що для пошукової операції були залучені 9 рятувальників, а також використовувалися гумові човни AQUASTAR-400 і "колібрі".

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