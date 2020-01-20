В Харьковской области водитель сбил насмерть двух человек и сбежал

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция разыскивает злоумышленника

В Харьковской области на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань обнаружили тела двух погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По предварительным данным, наезд совершило транспортное средство под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.

По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области в ДТП пострадали трое детей и шестеро взрослых. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rіо", совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault.

РБК-Украина писало, что в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.