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В Харьковской области уволили подполковника полиции, пытавшего задержанного

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Харьковская область, Пятница 01 октября 2021 02:07
В Харьковской области уволили подполковника полиции, пытавшего задержанного Фото: в Харьковской области уволили подполковника полиции, пытавшего задержанного (khar.gp.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

В Харьковской области уволили подполковника полиции, пытавшего задержанного. В суд подано ходатайство о взятии полицейского под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности национальной полиции Украины.

Полицейского разоблачили на нанесении побоев и пыток мужчине с требованием признаться в совершении убийства. За преступные действия полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы

В Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции поступила жалоба по поводу насильственных действий отдельных полицейских относительно жителя одного из сел Харьковской области, 1958 года рождения.

Проведенной проверкой установлено, что в целях признания в совершении умышленного убийства заместитель начальника - начальник криминальной полиции одного из районных центров нанес мужчине побои и применил пытки. Таким образом от фигуранта получили нужные показания и задержали его в процессуальном порядке.

Сейчас сотрудники внутренней безопасности Нацполиции и Государственного бюро расследований объявили вышеуказанному должностному полиции о подозрении по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Вместе с тем, по принципиальной позиции Председателя Национальной полиции Украины уличенный в противоправных действиях милиционер уволен со службы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области подполковник полиции пытал задержанного: ему сообщено о подозрении.

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Министерство внутренних дел Украины
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