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У Харківській області звільнили підполковника поліції, який катував затриманого

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Харківська область, П'ятниця 01 жовтня 2021 02:07
У Харківській області звільнили підполковника поліції, який катував затриманого Фото: у Харківській області звільнили підполковника поліції, який катував затриманого (khar.gp.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

У Харківській області звільнили підполковника поліції, який катував затриманого. До суду подано клопотання про взяття поліцейського під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Поліцейського викрили на нанесенні побоїв і тортур чоловікові з вимогою зізнатися у скоєнні вбивства. За злочинні дії поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі

До Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла скарга щодо насильницьких дій окремих поліцейських щодо жителя одного з сіл Харківської області, 1958 року народження.

Проведеною перевіркою встановлено, що з метою визнання у вчиненні умисного вбивства заступник начальника - начальник кримінальної поліції одного з районних центрів наніс чоловікові побої та застосував тортури. Таким чином від фігуранта отримали потрібні свідчення і затримали його в процесуальному порядку.

Наразі співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції та Державного бюро розслідувань оголосили вищевказаному посадовому поліції про підозру за ч.2 ст. 127 (тортури) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Разом з тим, за принциповою позицією голови Національної поліції України викритий у протиправних діях міліціонер звільнений зі служби.

Раніше ми писали, що у Харківській області підполковник поліції катував затриманого: йому повідомлено про підозру.

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Міністерство внутрішніх справ України
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