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В Харьковской области подполковник полиции пытал задержанного: ему сообщено о подозрении

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Харьков, Четверг 30 сентября 2021 18:33
В Харьковской области подполковник полиции пытал задержанного: ему сообщено о подозрении Фото: в Харьковской области за пытки подозреваемого задержали подполковника полиции (khar.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель начальника одного из отделов Чугуевского районного управления полиции Харьковской области в звании подполковника пытал задержанного ради признания в убийстве. Правоохранителю сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Как установило следствие, в ноябре 2019 году в одном из районов Харьковской области убили мужчину. На место прибыл указанный подполковник вместе с другими правоохранителями.

Во время общения со свидетелями полицейский выяснил, что погибший дружил с одним из местных жителей. Вечером того же дня правоохранитель с коллегами приехали к мужчине домой. Они застали хозяина спящим. Подполковник начал бить его деревянной палкой по спине, а затем прижал голову к подушке, чтобы человек не мог дышать.

После этого полицейские надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где продолжительное время поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой.

30 сентября подполковнику полиции сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Устанавливаются и другие соучастники преступления. Правоохранителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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