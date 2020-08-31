В Харьковской области усилили меры безопасности после столкновений возле поселения ромов

Сегодня, 31 августа, в селе Андреевка Харьковской области, где произошли столкновения во время акции возле поселения ромов, полиция усилила охрану. Такое решение руководство ГУНП приняло ради недопущения обострения конфликта между общинами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Таким образом, правоохранители круглосуточно в течение месяца будут смотреть за публичным порядком в селе.

Напомним, в селе Андреевка 29 августа произошли столкновения во время акции возле поселения ромов. Около 500 человек собрались на акцию, чтобы выразить недовольство их действиями.

Тогда на место столкновений прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения. В результате никто не пострадал, задержанных также нет.

Также РБК-Украина писало, что 28 августа в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами-паломниками, которые пытались попасть в город для празднования иудейского нового года.