ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харківській області посилили заходи безпеки після сутичок біля поселення ромів

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, в селі Андріївка Харківської області, де сталися сутички під час акції біля поселення ромів, поліція посилила охорону. Таке рішення керівництво ГУНП прийняло задля неопущення загострення конфлікту між громадами.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таким чином, правоохоронці цілодобово протягом місяця слідкуватимуть за публічним порядком в селі.

Нагадаємо, у селі Андріївка 29 серпня сталися сутички під час акції біля поселення ромів. Близько 500 людей зібралися на акцію, щоб висловити невдоволення їх діями.

Тоді на місце сутичок прибули близько 80 працівників поліції та бійців підрозділів особливого призначення. В результаті зіткнень ніхто не постраждав, затриманих також немає.

Також РБК-Україна писало, що 28 серпня в Умані сталися сутички між місцевими жителями та хасидами-паломниками, які намагалися потрапити в місто для святкування юдейського нового року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харків