У Харківській області посилили заходи безпеки після сутичок біля поселення ромів

Сьогодні, 31 серпня, в селі Андріївка Харківської області, де сталися сутички під час акції біля поселення ромів, поліція посилила охорону. Таке рішення керівництво ГУНП прийняло задля неопущення загострення конфлікту між громадами.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таким чином, правоохоронці цілодобово протягом місяця слідкуватимуть за публічним порядком в селі.

Нагадаємо, у селі Андріївка 29 серпня сталися сутички під час акції біля поселення ромів. Близько 500 людей зібралися на акцію, щоб висловити невдоволення їх діями.

Тоді на місце сутичок прибули близько 80 працівників поліції та бійців підрозділів особливого призначення. В результаті зіткнень ніхто не постраждав, затриманих також немає.

Також РБК-Україна писало, що 28 серпня в Умані сталися сутички між місцевими жителями та хасидами-паломниками, які намагалися потрапити в місто для святкування юдейського нового року.