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В Харьковской области трактор наехал на семь автомобилей и полицейский ВАЗ

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 18:03
В Харьковской области трактор наехал на семь автомобилей и полицейский ВАЗ
Фото: трактор, который совершил наезд (hk.npu.gov.ua)

Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением

В городе Изюм Харьковской области водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и наехал на семь легковых автомобилей и припаркованый на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла 20 ноября в 10:55 по улице Гагарина. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На место происшествия выезжал наряд полиции. По результатам обследования установили, что на момент аварии водитель трактора был трезв.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

 

Фото: ДТП в Изюме (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием десяти автомобилей в Днепре, которое произошло вечером 19 ноября, полиция открыла уголовное производство. Водитель автомобиля BMW, который допустил столкновение с 9 автомобилями, находится в тяжелом состоянии в больнице. Кроме этого, в результате аварии травмированы еще два человека.

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