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У Харківській області трактор наїхав на сім автомобілів та поліцейський ВАЗ

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 18:03
У Харківській області трактор наїхав на сім автомобілів та поліцейський ВАЗ
Фото: трактор, який здійснив наїзд (hk.npu.gov.ua)

Водій трактору комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням

В місті Ізюм Харківської області водій трактору комунального підприємства, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням та наїхав на сім легкових автомобілів та припаркований та узбіччі службовий автомобіль ВАЗ Ізюмського відділу поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області

Як зазначається, аварія сталася 20 листопада о 10:55 по вулиці Гагаріна. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) ніхто з громадян не постраждав. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

На місце події виїжджав наряд поліції. За результатом обстеження встановили, що на момент аварії водій трактору був тверезий. 

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. 

 

Фото: ДТП в Ізюмі (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести автомобілів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі десяти автомобілів у Дніпрі, яка сталася ввечері 19 листопада, поліція відкрила кримінальне провадження. Водій автомобіля BMW, який допустив зіткнення з 9 автомобілями знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Крім цього, внаслідок аварії травмовано ще дві людини. 

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