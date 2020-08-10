На спиртзаводе под Харьковом незаконно изготовили дезинфекторы на 4 млн гривен

В Харьковской области на спиртовом государственном заводе незаконно изготавливали дезинфекторы. Производство происходило на ГП "Дублянский спиртовой завод".

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Указано, что в Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы по причастности должностных лиц спиртового завода к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия для личного обогащения.

Фото: обыски

Следователи установили, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности. Кроме того, ему аннулировали лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями, на производство спирта этилового и биоэтанола, а также лицензию на продажу спирта этилового, биоэтанола и алкогольных изделий.

"Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляют незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43-летняя женщина", - указано в сообщении.

Отмечается, что женщина организовала незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств, реализация которых осуществляется через Интернет и сеть аптек в Харькове.

По данным полиции, на научно-производственном предприятии хранится около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции. В настоящее время проводят санкционированные обыски общества с ограниченной ответственностью.

"В текущем году научно-производственная фирма получила более 4 миллионов гривен незаконной прибыли от реализации указанной продукции", - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.

Как писало РБК-Украина, в марте КМУ ввел запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса, среди них: водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, медицинский халат, маски, защитные очки, щитки, респираторы.