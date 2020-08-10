На спиртзаводі під Харковом незаконно виготовили дезінфектори на 4 млн гривень

У Харківській області на спиртовому державному заводі незаконно виготовляли дезінфектори. Виробництво відбувалося на ДП "Дублянський спиртовий завод".

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Вказано, що до Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали по причетності посадових осіб спиртового заводу до організації незаконного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях підприємства для особистого збагачення.

Фото: обшуки

Слідчі встановили, що підприємство останні роки перебуває у стадії банкрутства та офіційно не здійснює виробничої діяльності. Крім того, йому анулювали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів.

"Однак, посадові особи державного підприємства здійснюють незаконну реалізацію частини виготовленої спиртовмісної продукції товариству з обмеженою відповідальністю, керівником якого є 43- річна жінка", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що жінка організувала незаконне виробництво контрафактних дезінфікуючих засобів, реалізація яких здійснюється через Інтернет та мережу аптек у Харкові.

За даними поліції, на науково-виробничому підприємстві зберігається близько 2 тонн спирту та понад 200 літрів готової продукції. На даний час проводять санкціоновані обшуки товариства з обмеженою відповідальністю.

"Протягом поточного року науково-виробнича фірма отримала понад 4 мільйони гривень незаконного прибутку від реалізації вказаної продукції", - сказано у повідомленні.

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