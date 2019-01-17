Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Пограничники отмечают снижение потока через КПВВ
На Донбассе за минувшие сутки, 16 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли более 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что за минувшие сутки отмечается снижение потока, КПВВ пересекли 37500 человек и 4200 транспортных средств:
Сегодня все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. По состоянию на утро в очередях находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 70/50; "Марьинка" - 40/55; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 10/20.
Напомним, по данным пресс-центра операции Объединенных сил, на Донбассе за сутки пострадали 10 украинских военных.
Накануне президент Петр Порошенко призвал иностранных дипломатов доносить правду о необъявленной войне России против Украины.