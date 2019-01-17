Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 37 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пограничники отмечают снижение потока через КПВВ

На Донбассе за минувшие сутки, 16 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли более 37 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки отмечается снижение потока, КПВВ пересекли 37500 человек и 4200 транспортных средств:

"Майорское" - 8555 человек и 865 транспортных средств;

"Марьинка" - 8060 человек и 1310 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7215 человек и 1165 транспортных средств;

"Гнутово" - 3660 человек и 740 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9040 человек.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме. По состоянию на утро в очередях находилось такое количество автомобилей: "Майорское" - 70/50; "Марьинка" - 40/55; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 10/20.

Напомним, по данным пресс-центра операции Объединенных сил, на Донбассе за сутки пострадали 10 украинских военных.

Накануне президент Петр Порошенко призвал иностранных дипломатов доносить правду о необъявленной войне России против Украины.