В Харьковской области СБУ предотвратила заказное убийство фермера

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Организатор покушения планировал заставить фермера переписать на него свой бизнес

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили в Харьковськой области заказное убийство фермера и задержали организатора преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы получили информацию, что житель области подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.

Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком является давний знакомый "жертвы", который имел с ним коммерческие отношения. Злоумышленник планировал силой заставить фермера переписать на него свой бизнес.

Правоохранители установили, что после подписания документов, организатор планировал убить предпринимателя. Окончательный расчет с "киллером" должен был состояться после завладения деньгами фермера.

В результате спецоперации сотрудники СБ Украины сымитировали похищение бизнесмена, благодаря чему удалось не только предупредить убийство, но и разоблачить злоумышленника. Организатор преступления был задержан правоохранителями по месту удержания похищенного предпринимателя непосредственно во время вымогательство денег с угрозами пыток и уничтожения семьи фермера.

Уголовное производство начато по признакам ч. 2 ст. 146 и п. 6 ч. 2 ст. 115 (похищение человека и умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в организации указанных преступлений и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства 3 млн гривен и корпоративных прав в столичного бизнесмена.

Ранее РБК-Укрина сообщало, что в суд передали обвинительный акт в отношении хищения зерна в Волынской области.