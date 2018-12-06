До суду передали обвинувальний акт щодо розкрадання зерна у Волинській області

Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

У Волинській області в 2014 році заволоділи зерном на понад 56 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання зерна "Аграрного фонду". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію САП у Facebook.

За даними слідства, з лютого по червень 2014 року директор і начальник елеватора "Луцький КХП №2" здійснили розкрадання 26 тис. тонн зерна Аграрного фонду", чим завдали збитків на понад 56 млн гривень.

В САП також зазначили, що працівники СБУ у Волинській області знищили матеріали негласних слідчих дій відносно фігурантів. Ці дані могли мати доказове значення у зазначеній кримінальній справі.

"Незважаючи на численні звернення з цього приводу до керівництва СБ України, у проведенні службових перевірок за даним фактом відмовлено, винні особи до встановленої законом відповідальності не притягнуті", - йдеться в повідомленні.

Колишні працівники елеватора звинувачуються у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області СБУ викрила розкрадання зернових на 15 млн гривень.

Зазначимо, в жовтні НАБУ завершило розслідування розкрадання зерна на 48 млн гривень.