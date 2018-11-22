У Києві адвоката затриманона вимаганні 3 млн гривень у бізнесмена

Фото: вилучені гроші (kyiv.gp.gov.ua)

Адвокат залучив групу осіб, які погрожували підприємцю

У Києві затримали адвоката, який організував схему вимагання 3 млн гривень та корпоративних прав у столичного бізнесмена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Зазначається, що правоохоронці затримали групу осіб, які під погрозами фізичної розправи та насилля заволоділи корпоративним правами частини бізнесу столичного підприємця та вимагали у нього понад 3 млн гривень.

Організатором злочину виявився столичний адвокат, уродженець Донецької області. Наприкінці минулого року він запропонував керівнику підприємства, що займається оптовою торгівлею зерна, допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із майновими конфліктами з його партнерами.

Проте замість надання допомоги, зловмисник вирішив заволодіти частиною бізнесу потерпілого та його грошима.

Для реалізації злочинного плану адвокат залучив групу осіб, які виманили бізнесмена на зустріч. Під час зустрічі із застосуванням насильства зловмисники змусили бізнесмена відчужити на їхню користь належні йому корпоративні права, а також права на комплекс будівель та споруд у Полтавській області, які він використовував у своїй господарській діяльності.

Надалі зловмисники висунули бізнесмену вимогу виплатити їм надуманий борг у сумі 3 млн гривень та 15 тисяч доларів, погрожуючи у разі незгоди заподіянням тілесних ушкоджень йому та його близьким.

За результатами спецоперації двох учасників злочину, у тому числі організатора, затримали в одному з ресторанів на території Печерського району Києва під час передачі їм частини грошей у сумі 8 тис. доларів.

Наразі обом затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. На даний час тривають заходи із встановлення та затримання інших учасників злочину.

Фото: затримання зловмисників (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, поліція затримала учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах.

Крім того, СБУ затримала у Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі понад 100 тис. гривень.