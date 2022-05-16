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У Харківській області росіяни влучили у склад з добривами: чи є загроза населенню

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Харків, Понеділок 16 травня 2022 15:10
У Харківській області росіяни влучили у склад з добривами: чи є загроза населенню Фото: у Харківській області росіяни влучили у склад з добривами
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 16 травня, російські військові влучили у склад на території Харківської області, де зберігалася аміачна селітра. Дим від вибуху, що був червоного кольору, бачили й у Краматорську (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає", - каже він.

За його словами, загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють.

"Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем", - констатує Кириленко.

І дійсно, як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, наслідки вибуху бачили, навіть в центрі Краматорська (Донецька область).

Як повідомлялося, окупанти не вперше обстрілюють склади із добривами. Раніше під Краматорськом внаслідок бойових дій також було пошкоджено склад з аміачною селітрою. У місцевій адміністрації просять людей обмежити перебування на вулиці.

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