У Харківській області росіяни влучили у склад з добривами: чи є загроза населенню

В понеділок, 16 травня, російські військові влучили у склад на території Харківської області, де зберігалася аміачна селітра. Дим від вибуху, що був червоного кольору, бачили й у Краматорську (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Мешканці півночі Донеччини бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає", - каже він.

За його словами, загрози для населення цей вибух не становить. Населені пункти Донецької області в зону розповсюдження хмари не потрапляють.

"Наразі фахівці вже встановлюють, якої шкоди було завдано довкіллю. Ситуація під контролем", - констатує Кириленко.

І дійсно, як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, наслідки вибуху бачили, навіть в центрі Краматорська (Донецька область).