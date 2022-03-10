В Харьковской области в результате обстрелов оккупантов погибли две женщины и два ребенка

В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека - 2 женщины и 2 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Российские оккупанты обстреливали жилые дома. Так один из вражеских снарядов попал в частный дом, после чего он разрушился. Люди погибли под завалами. При этом 5-летней девочке удалось выжить.

У ребенка были травмы, поэтому девочку сразу же госпитализировали в Первомайскую больницу.

"Для поиска тел погибших сегодня планируется привлечение подразделений ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.