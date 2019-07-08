В Харьковской области в ДТП пострадали двое подростков

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

ДТП произошло в Люботине

В городе Люботин Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали двое подростков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, в Люботине автомобиль Renault под управлением 58-летнего водителя столкнулся со скутером под управлением 13-летнего парня. В результате аварии госпитализировали водителя и 11-летнего пассажира скутера.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека. Дело расследует Госбюро расследований.

Также сообщалось, что 3 июля в Харьковской области вблизи города Красноград произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли два человека. Известно, что 37-летнему водителю Mercedes во время движения стало плохо и он не справился с управлением.