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У Харківській області в ДТП постраждали двоє підлітків

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 14:48
У Харківській області в ДТП постраждали двоє підлітків
Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

ДТП сталася у Люботині

У місті Люботин Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє підлітків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області. 

Як повідомляється, у Люботині автомобіль Renault під керуванням 58-річного водія зіштовхнувся зі скутером під керуванням 13-річного хлопця. Внаслідок аварії було госпіталізовано водія та 11-річного пасажира скутера.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У Харківській області в ДТП постраждали двоє підлітківФото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові у ДТП за участю поліцейського загинули дві людини. Справу розслідує Держбюро розслідувань.

Також повідомлялося, що 3 липня у Харківській області поблизу міста Красноград сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобусу. У результаті ДТП загинули дві людини. Відомо, що 37-річному водію Mercedes під час руху стало погано і він не впорався з керуванням.

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