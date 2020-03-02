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В Харьковской области в результате ДТП погибли 4 человека

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 12:33
В Харьковской области в результате ДТП погибли 4 человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

На трассе "Чугуев-Меловое" на въезде в город Купянская, 2 марта в 5:50, произошло ДТП с участием автомобилей "КАМАЗ" с прицепом и Daewoo Lanos, в результате чего погибли 4 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Харьковской области.

Сообщается, что в результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте.

"Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако, вскоре скончался", - говорится в сообщении.

Следственными открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Днепропетровской области сегодня утром, 2 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого 1 человек погиб, еще 4 получили травмы.

Ранее, в Бортничах произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

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