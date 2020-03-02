В Харківській області в результаті ДТП загинули 4 осіб

Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Поліція встановлює обставини ДТП

На трасі "Чугуїв-Мілове" на в’їзді до міста Куп’янська, 2 березня о 5:50, сталося ДТП за участю автомобілів "КАМАЗ" з причепом та Daewoo Lanos, в результаті чого загинули 4 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Харківської області.

Повідомляється, що в результаті аварії 22-річний водій легковика та двоє його пасажирів - 24 та 44-річні жінки від отриманих травм загинули на місці.

"Ще один пасажир автівки, 47-річний чоловік, був госпіталізований до місцевої лікарні, проте, невдовзі помер", - йдеться у повідомленні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. На даний час вирішується питання щодо затримання 36-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сьогодні вранці, 2 березня, сталося ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якого 1 людина загинула, ще 4 отримали травми.

Раніше в Бортничах сталася аварія за участю автомобілів Ford і Audi, в результаті якої постраждали три жінки.