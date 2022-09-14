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В Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев. Его задержали

Фото: в Харьковской области задержали коллаборанта (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Харьковской области во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Следствие установило, что 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Он давал российским военным продукты, обеспечивал жильем. Кроме того, мужчина наводил оккупантов на дома состоятельных жителей и вместе с ними мародерил.

Коллаборант ранее уже был осужден за кражу с проникновением в жилище. Во время зачистки освобожденной территории Харьковской области мужчину задержали.

СБУ открыла уголовное дело за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ также сообщила, что задержала в Запорожье российского агента с позывным "007".

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ХарьковСлужба безопасности Украины