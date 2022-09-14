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Выявляла позиции ВСУ в Запорожье. СБУ задержала российского агента "007"

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Запорожье, Среда 14 сентября 2022 10:36
Выявляла позиции ВСУ в Запорожье. СБУ задержала российского агента "007" Фото: СБУ задержала российского агента "007" (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента с позывным "007". Предательница пыталась выявить позиции ВСУ в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Женщина прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи России по выявлению дислокации подразделений ВСУ. Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами России еще в начале полномасштабного вторжения", - рассказали в ведомстве.

От своего "куратора" злоумышленница получила позывной "007" и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

В СБУ также отметили, что на временно оккупированной территории предательница через свои личные связи собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего выявления.

Кроме того, одно из заданий агентки заключалось в том, чтобы наладить контакты с украинскими военными для выявления мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

"Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу", - добавили в Службе безопасности.

Женщине уже сообщено о подозрении в госизмене, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченково Харьковской области.

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