У Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримали

Житель Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців. Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Слідство встановило, що 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він давав російським військовим продукти, забезпечував житлом. Крім того, чоловік наводив окупантів на будинки заможних жителів і разом з ними мародерив.

Колаборант раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Під час зачистки звільненої території Харківської області чоловіка затримали.

СБУ відкрила кримінальну справу за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 10 до 12 років в'язниці.