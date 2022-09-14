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У Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримали

Фото: у Харківській області затримали колаборанта (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців. Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Слідство встановило, що 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він давав російським військовим продукти, забезпечував житлом. Крім того, чоловік наводив окупантів на будинки заможних жителів і разом з ними мародерив.

Колаборант раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Під час зачистки звільненої території Харківської області чоловіка затримали.

СБУ відкрила кримінальну справу за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 10 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, СБУ також повідомила, що затримала у Запоріжжі російського агента з позивним "007".

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ХарківСлужба безпеки України