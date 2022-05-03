В Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФ

В селе Волохов Яр Харьковской области разоблачили двух предателей, которые оказывают российским военным помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Кроме того, указанные лица агитируют местное население содействовать оккупантам, а также обеспечивают войска РФ материальными ресурсами: продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства.

Предателям заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа Балаклейского городского совета и жительница села Волохов Яр передают оккупантам данные о лицах, принимавших участие в АТО/ООС, местных жителях с активной проукраинской позицией.

Двое жителей временно оккупированного села Волохов Яр Чугуевского района оказывают помощь военным РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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