У Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФ

У селі Волохів Яр Харківської області викрили двох зрадників, які надають російським військовим допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Крім того, зазначені особи агітують місцеве населення сприяти окупантам, а також забезпечують війська РФ матеріальними ресурсами: продуктами, житловими приміщеннями, спецтехнікою та матеріалами для будівництва.

Зрадникам заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що староста Волохово-Ярського старостинського округу Балаклійської міської ради та мешканка села Волохів Яр передають окупантам дані про осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих жителів з активною проукраїнською позицією.

Двоє мешканців тимчасово окупованого села Волохів Яр Чугуївського району надають допомогу військовим РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 69-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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