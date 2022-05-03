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В Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФ

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Харьковская область , Вторник 03 мая 2022 19:42
В Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФ Офис генерального прокурора (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Волохов Яр Харьковской области разоблачили двух предателей, которые оказывают российским военным помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Двое жителей временно оккупированного села Волохов Яр Чугуевского района оказывают помощь военным РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа Балаклейского городского совета и жительница села Волохов Яр передают оккупантам данные о лицах, принимавших участие в АТО/ООС, местных жителях с активной проукраинской позицией.

Предателям заочно сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, указанные лица агитируют местное население содействовать оккупантам, а также обеспечивают войска РФ материальными ресурсами: продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства.

В Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФВ Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФВ Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФВ Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФВ Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФВ Харьковской области разоблачили двух предателей, оказывающих помощь войскам РФ

Ранее мы сообщали, что в Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи.

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