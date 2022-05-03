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У Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФ

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Харківська область , Вівторок 03 травня 2022 19:42
У Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФ Офіс генерального прокурора (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Волохів Яр Харківської області викрили двох зрадників, які надають російським військовим допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Двоє мешканців тимчасово окупованого села Волохів Яр Чугуївського району надають допомогу військовим РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Встановлено, що староста Волохово-Ярського старостинського округу Балаклійської міської ради та мешканка села Волохів Яр передають окупантам дані про осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих жителів з активною проукраїнською позицією.

Зрадникам заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Крім того, зазначені особи агітують місцеве населення сприяти окупантам, а також забезпечують війська РФ матеріальними ресурсами: продуктами, житловими приміщеннями, спецтехнікою та матеріалами для будівництва.

У Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФУ Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФУ Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФУ Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФУ Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФУ Харківській області викрили двох зрадників, які надають допомогу військам РФ

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.

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